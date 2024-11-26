Пекин призывает ЕС не вводить санкции против китайских компаний за помощь РФ

Китай настаивает на том, что его сотрудничество с Россией не нацелено на какую-либо третью сторону, и призывает Европейский Союз не вводить санкции против китайских компаний, подозреваемых в помощи россиянам с разработкой ударных дронов для войны против Украины. Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, сообщает Укринформ.

"Китай решительно выступает против односторонних санкций, не предусмотренных международным правом и не санкционированных Советом Безопасности ООН" , - сказала Мао.

По ее словам, в вопросе Украины Китай настроен на содействие мирным переговорам, никогда не поставлял оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, в том числе беспилотников для гражданского использования, а также выступает против применения гражданских дронов в военных целях.

"Обычное сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не нацелено на какую-либо третью сторону, и ни одна третья сторона не должна нарушать ее или вмешиваться" , - отметила дипломат.

Она отметила, что большинство стран мира, в том числе страны Европы и Соединенные Штаты, продолжают торговать с Россией, призывая Китай ограничить торговлю с РФ.