Пекин призывает ЕС не вводить санкции против китайских компаний за помощь РФ
Китай настаивает на том, что его сотрудничество с Россией не нацелено на какую-либо третью сторону, и призывает Европейский Союз не вводить санкции против китайских компаний, подозреваемых в помощи россиянам с разработкой ударных дронов для войны против Украины. Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, сообщает Укринформ.
"Китай решительно выступает против односторонних санкций, не предусмотренных международным правом и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказала Мао.
По ее словам, в вопросе Украины Китай настроен на содействие мирным переговорам, никогда не поставлял оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, в том числе беспилотников для гражданского использования, а также выступает против применения гражданских дронов в военных целях.
"Обычное сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не нацелено на какую-либо третью сторону, и ни одна третья сторона не должна нарушать ее или вмешиваться", - отметила дипломат.
Она отметила, что большинство стран мира, в том числе страны Европы и Соединенные Штаты, продолжают торговать с Россией, призывая Китай ограничить торговлю с РФ.
"Мы призываем ЕС воздержаться от применения двойных стандартов и прекратить безосновательно налагать санкции на китайские компании, дискредитировать Китай и перекладывать вину на Китай", - заявила представитель внешнеполитического ведомства.