Немецкий топ-генерал считает, что к 2029 году РФ достигнет возможностей для новой войны

Россия сегодня и в будущем будет самой большой угрозой как для Западной Европы, так и для Европы в целом.﻿ Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг во время встречи с журналистами в Киеве, сообщает Новое время.

«Мы очень четко осознаем, что то, что происходит с Украиной, может произойти и с нашими, с немецкой точки зрения, восточными соседями» , — заявил Фройдинг.

По его словам, Россия «готовится увеличить свои военные возможности и свои вооруженные силы».