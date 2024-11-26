Немецкий топ-генерал считает, что к 2029 году РФ достигнет возможностей для новой войны
Россия сегодня и в будущем будет самой большой угрозой как для Западной Европы, так и для Европы в целом. Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг во время встречи с журналистами в Киеве, сообщает Новое время.
«Мы очень четко осознаем, что то, что происходит с Украиной, может произойти и с нашими, с немецкой точки зрения, восточными соседями», — заявил Фройдинг.
По его словам, Россия «готовится увеличить свои военные возможности и свои вооруженные силы».
«Мы очень четко понимаем временные рамки. Мы знаем, что в 2029 году, то есть через пять лет, российские вооруженные силы могут достичь определенной способности к восстановлению, которая позволит им осуществить любую агрессию против территории НАТО», — заявил немецкий генерал.