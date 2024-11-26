РФ второй год подряд не вошла в исполнительный совет Организации по запрету химоружия

Российская Федерация второй год подряд не вошла в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает Укринформ.

Как информирует корреспондентка в Гааге, об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного в ходе 29-й Конференции государств – участников Организации: Чешская Республика – 128 голосов, Республика Северная Македония – 86, Российская Федерация – 56.

Таким образом, Чешская Республика и Республика Северная Македония были избраны в состав Исполнительного совета Организации по запрету химического оружия (ОЗХЗ) на период 2025 - 2027 годы.

“Российская Федерация не имеет никакого морального права входить в состав руководящих органов международных организаций. Результат нынешнего голосования в ОСХЗ подтверждает, что международное сообщество придерживается принципиальной позиции. Глобальная система нераспространения и разоружения, строго запрещающая использование химического оружия, имеет важное значение для поддержания международной безопасности и стабильности. Однако сейчас эта система находится под угрозой из-за действий отдельных государств, в частности, России. Поэтому четкая позиция этой организации – ОЗХЗ – сегодня важна как никогда” , – заявил в комментарии постоянный представитель Украины при ОЗХЗ Александр Карасевич.

Он также отметил, что за период с начала полномасштабной войны против Украины наряду с использованием обычных средств огневого поражения Россия применяет также специальные боеприпасы, оснащенные опасными химическими веществами.

По его словам, в период с 17.02.2023 по 25.11.2024 были зафиксированы и задокументированы 4950 случаев применения боеприпасов, содержащих ОХВ (опасные химические вещества).