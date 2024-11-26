РФ использует стратегические бомбардировщики, которые Украина отдала ей в 1999 году – Схемы

Армия РФ использует украинские стратегические бомбардировщики, которые передал официальный Киев Москве в рамках соглашения между правительствами двух стран в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ, сообщает Радио Свобода.

Это выяснили журналисты Схем с помощью анализа серийных номеров самолетов в соглашении тех времен, которое разыскали в архиве, данных из международных авиареестров и сопоставление с номерами бомбардировщиков, которые использует РФ, зафиксированые Главным управлением разведки.

По меньшей мере, шесть переданных самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии.

В общей сложности «Схемы» идентифицировали десять украинских стратегических самолетов, переданных Украиной в Россию.

Это Ту-160, которым в РФ присвоили новые названия: "Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10"), "Василий Сенько" ("11"), "Александр Новиков" ("12"), Владимир Судец (15), Алексей Плохов (16), Андрей Туполев («18»), «Игорь Сикорский» («22»).

Среди них, по меньшей мере, шесть бортов – в настоящее время в боевом составе армии РФ.

Среди переданных властями Украины самолетов "Схемы" также обнаружили три Ту-95МС: это "Красноярск", "Севастополь", "Изборск" - такие новые названия украинские бомбардировщики получили в России.

Видео и фото с бывшими украинскими бомбардировщиками журналисты обнаружили в открытых источниках: сюжетах на российском телевидении, публикациях и соцсетях.

В частности, на фоне самолета, который в Украине имел бортовой номер «10», а в России получил название «Николай Кузнецов», ранее давал интервью командующий дальней авиацией России Сергей Кобылаш, которому в 2024 году украинское следствие заочно сообщило о подозрении за командование. ударом по «Охматдету».

Также журналисты идентифицировали российских лётчиков бывших украинских бомбардировщиков.

Один из них – Олег Скитский, он управлял самолетом, который в Украине имел бортовой номер «11», а в РФ получил название «Василий Сенько», говорится в расследовании – военнослужащий 22 авиадивизии, которую ГУР называет «ответственной за многочисленные жертвы и разрушения в Украине» из-за запущенных ими ракет.

Ранее «Схемы» идентифицировали его как командира 121-го авиаполка тяжелых бомбардировщиков в составе этой дивизии, который, вероятно, руководил атакой на Киев 28 апреля 2022 года, когда из-за попадания ракетой в дом погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.

Военнослужащий Алексей Печкарев ранее был идентифицирован как командир самолета Ту-95МС «Изборск», переданного в РФ украинскими властями. Во время полномасштабного вторжения он - руководитель отделения боевой подготовки 22-й авиадивизии. Летом 2022 года на одной из акций в поддержку так называемой СВО рассказывал, что российские «воины на суше и в воздухе крушат возрожденный нацизм», говорится в расследовании.

«Схемы» разыскали в архиве соглашение между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина, подписанное в Ялте в 1999 году. Согласно ему, Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия компенсировала Украине долг за российский газ - на сумму 275 миллионов долларов. Это - определенная стоимость переданного оборудования.

В расследовании журналисты рассказали, что передача самолетов и ракет прошла без согласования Верховной Рады.

Кроме того, стоимость вооружения была занижена в десять раз – об этом говорится в выводах Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о фактах хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыве обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

В комментарии «Схемам» бывший президент Украины Леонид Кучма отметил, что даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении Украины, это не помогло бы в защите от РФ.

«Россия имеет средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах.

Стратегическое оружие вряд ли могло помочь решению стратегических задач Украины, и оно точно не вписывалось в украинский масштаб. У нас не было полигонов для испытаний ракет. Мы не имели даже достаточной для эксплуатации этих средств территориальной протяженности - ведь стратегическое вооружение требует стратегического пространства» , - написал Кучма.

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