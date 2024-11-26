Сикорский заявил, что нашел общий язык с Сибигой по поводу эксгумации жертв Волыни

Глава МИД Польши Радослав Сикорский провел разговор с украинским визави Андреем Сибигой и после этого заявил, что Киев заверил в отсутствии препятствий для проведения эксгумационных работ жертв Волынской трагедии в Украине.﻿﻿ Об этом сказал Сикорский на пресс-конференции в Варшаве, которого цитирует PAP, сообщает Украинская правда.

По словам главы польского МИД, с украинским коллегой он обсудил будущее Украины в ЕС, и по итогам встречи будет принята декларация по эксгумации на Волыни.

"Украина подтверждает, что не существует никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах" , – подчеркнул Сикорский.

В свою очередь Сибига заявил, что и Киев, и Варшава заинтересованы в устранении недоразумений в исторических вопросах.

"Каждая семья имеет право достойно чтить память о своих предках и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ" , – заверил глава украинского МИД.

Тема событий на Волыни 1943-1945 годов, которую в украинской историографии называют Волынской трагедией, а в польской – Волынской резней, остается камнем преткновения в двусторонних отношениях.

В Варшаве говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

Ранее Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Об украинском взгляде на ситуацию читайте в статье Давление вместо понимания: почему Польша не заинтересована в компромиссе с Украиной по истории.