Сикорский заявил, что нашел общий язык с Сибигой по поводу эксгумации жертв Волыни
Глава МИД Польши Радослав Сикорский провел разговор с украинским визави Андреем Сибигой и после этого заявил, что Киев заверил в отсутствии препятствий для проведения эксгумационных работ жертв Волынской трагедии в Украине. Об этом сказал Сикорский на пресс-конференции в Варшаве, которого цитирует PAP, сообщает Украинская правда.
По словам главы польского МИД, с украинским коллегой он обсудил будущее Украины в ЕС, и по итогам встречи будет принята декларация по эксгумации на Волыни.
"Украина подтверждает, что не существует никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах", – подчеркнул Сикорский.
В свою очередь Сибига заявил, что и Киев, и Варшава заинтересованы в устранении недоразумений в исторических вопросах.
"Каждая семья имеет право достойно чтить память о своих предках и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", – заверил глава украинского МИД.
Тема событий на Волыни 1943-1945 годов, которую в украинской историографии называют Волынской трагедией, а в польской – Волынской резней, остается камнем преткновения в двусторонних отношениях.
В Варшаве говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.
Ранее Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.
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