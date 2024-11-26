ВСУ ранили генерала и убили нескольких офицеров армии КНДР на Курщине - FT

В Марьино, что в Курской области, в результате удара по санаторию был ранен северокорейский генерал. Еще несколько офицеров армии КНДР погибли. Со ссылкой на Financial Times, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как рассказал источник издания, удар по Марьино был одним из тех, что нацелен на северокорейцев в Курской области в течение последней недели. По его словам, украинские силы искали места дислокации корейцев, ведь русские рассредоточили их.

Как пишет Financial Times, личность северокорейского генерала не раскрывают. Однако ранее известно, что Северная Корея направила генерал-полковника Ким Чен Бока, чтобы тот контролировал подразделения специального назначения "Штормовой корпус".

Подтвердить, что он получил ранения в Марьино невозможно.