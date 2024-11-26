Украинцы тестируют новый американский дрон, который может "изменить ход войны"

В Украине успешно прошли испытания новые американские системы противодействия беспилотникам. Со ссылкой на Newsweek, сообщает Новое время.

По информации издания, эта технология была разработана двумя ведущими американскими технологическими компаниями — IronNet и Astrion.

Основной элемент системы — высокоскоростной беспилотник-перехватчик Hitchhiker с электрическим двигателем, предназначенный для уничтожения вражеских дронов, в частности шахедов. Технология предлагает более экономически выгодное решение по сравнению с использованием дорогостоящих оборонительных систем, например, ракет комплексов Patriot.

По словам адмирала Майка Хьюитта, инвестора в сфере кибербезопасности и директора компании IronNet, Hitchhiker является настоящим «геймченджером». Он подчеркнул, что Astrion может обеспечить защиту от беспилотных авиационных систем на уровне целой страны. Система позволяет обнаруживать, классифицировать, отслеживать и уничтожать вражеские дроны с помощью автономных перехватчиков, запускаемых из различных точек.

IronNet, в свою очередь, предоставит платформу для киберустойчивой коллективной обороны, которая усилит сеть Astrion. Технология уже была представлена украинским военным и лидерам, работающим на передовой.

Совместное партнерство Astrion и IronNet может стать важным вкладом в повышение уровня обороноспособности Украины и изменить подход к борьбе с дронами, добавил он.