Глава МИД Британии озвучил свое видение окончания войны в Украине

Война в Украине закончится не только в результате военных действий, но и путем политического урегулирования, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми, сообщает Новое время.

В интервью Le Monde он подчеркнул, что такое видение ситуации у большинства партнеров Украины.

«Мы все понимаем, что это закончится не только в результате военных действий на местах, но и в результате политического урегулирования… Очень важно, чтобы Украина получила необходимые гарантии безопасности, и чтобы российская агрессия была отражена. И мы здесь, в Европе, действительно ясно понимаем, что не можем допустить ситуацию, когда война закончится, а Россия вернется снова в течение некоторого времени. И поэтому этот путь (вступления Украины — ред.) в НАТО и эти гарантии безопасности будут иметь основополагающее значение» , — заявил он.

Лэмми также прокомментировал недавние действия и заявления России, назвав испытание новой баллистической ракеты и угрозы в адрес Европы «признаком отчаяния». По его словам, такие заявления, в том числе ядерные угрозы, являются частью эскалационной стратегии российского диктатора Владимира Путина, направленной на запугивание международного сообщества.

Лэмми подчеркнул, что Великобритания остается приверженной поддержке Украины, особенно в преддверии сложной зимы 2025 года. Он заверил, что страна продолжит предоставлять помощь, чтобы укрепить позиции Украины в текущем противостоянии.