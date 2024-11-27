Байден просит Конгресс выделить еще $24 млрд на помощь Украине – СМИ

Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной поддержки Украины.﻿﻿ Об этом пишет New York Post со ссылкой на Politico.Pro, сообщает Украинская правда.

Согласно сообщению, административно-бюджетное управление Белого дома предложило включить эту финансовую помощь в пакет решений, чтобы избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Из общей суммы 24 миллиарда долларов, 8 миллиардов предусмотрено для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала.

Однако часть республиканцев уже выразила несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критике.

"Джо Байден только что отдал $4,7 миллиарда налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены" , – написал сенатор Майк Ли из штата Юта в социальной сети X.

Joe Biden just gave away 4.7 billion in your taxpayer dollars by unilaterally “forgiving” loans to Ukraine.Congress must not give him a free gift to further sabotage President Trump’s peace negotiations on the way out the door. Any Biden funding demands should be DOA. https://t.co/xnEu8hUA6P — Mike Lee (@SenMikeLee) November 26, 2024

20 ноября администрация президента США Джо Байдена подала в Конгресс заявление о намерении списать половину долга Украины на экономическую помощь – примерно 4,65 миллиарда долларов.