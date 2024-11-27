Воздушные силы: ПВО сбило 36 беспилотников, еще 48 – локационно потеряно
В ночь на 27 ноября войска РФ атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа. Силы ПВО сбили 36 беспилотников, еще 48 были локационно потеряны.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В целом оккупанты применили 89 беспилотников, которые запустили по направлениям Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).
"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях. 48 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЕБ сторона Беларуси, России и временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.
К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Из-за падения обломков вражеских БПЛА повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан в Киевской области. Предварительно, без жертв и пострадавших.