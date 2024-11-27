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Без массовых празднований и развлечений: как в Киеве будут отмечать новогодние праздники

Без массовых празднований и развлечений: как в Киеве будут отмечать новогодние праздники
Фото: kyivcity.gov.ua

Совет обороны Киева проголосовал за установку и обустройство главной новогодней елки на территории Софийской площади столицы.﻿ Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА), пишет Ирина Костенко, РБК-Украина.

Согласно решению Совета обороны столицы, главная праздничная елка Киева будет установлена на территории Софийской площади со 2 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

Уточняется, что (как и в предыдущие годы) она будет установлена исключительно на средства меценатов - без привлечения бюджетных денег.

Кроме того, на Софийской площади будут обустроены:

  • фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов
  • два домика для реализации исключительно сувенирной продукции
  • туалетные модульные кабины для посетителей локации (в т.ч. для лиц с инвалидностью)

Что известно об организации массовых мероприятий

Всем субъектам хозяйствования Киева (независимо от формы собственности) Совет обороны рекомендовал воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.

Между тем, в случае организации таких праздничных рождественских и новогодних мероприятий в помещениях:

  • необходимо соблюдать режим ограничения использования электрической энергии
  • необходимо соблюдать меры безопасности
  • необходимо учесть необходимость наличия укрытия

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся:

  • без массовых собраний и мероприятий
  • без ярмарок и развлечений
  • с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии

Кто будет обслуживать главную елку и когда торжественное открытие

Глава столицы рассказал, что главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Установят ее на средства меценатов.

"Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами", - уточнил Кличко.

Он пояснил, что компания возьмет на себя:

  • монтажные работы
  • демонтажные работы
  • обслуживание елки
"Средств из городского бюджета мы не будем выделять. Устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День святого Николая, 6 декабря ", - подчеркнул мэр города.

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