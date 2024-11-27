Без массовых празднований и развлечений: как в Киеве будут отмечать новогодние праздники
Совет обороны Киева проголосовал за установку и обустройство главной новогодней елки на территории Софийской площади столицы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА), пишет Ирина Костенко, РБК-Украина.
Согласно решению Совета обороны столицы, главная праздничная елка Киева будет установлена на территории Софийской площади со 2 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.
Уточняется, что (как и в предыдущие годы) она будет установлена исключительно на средства меценатов - без привлечения бюджетных денег.
Кроме того, на Софийской площади будут обустроены:
- фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов
- два домика для реализации исключительно сувенирной продукции
- туалетные модульные кабины для посетителей локации (в т.ч. для лиц с инвалидностью)
Что известно об организации массовых мероприятий
Всем субъектам хозяйствования Киева (независимо от формы собственности) Совет обороны рекомендовал воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.
Между тем, в случае организации таких праздничных рождественских и новогодних мероприятий в помещениях:
- необходимо соблюдать режим ограничения использования электрической энергии
- необходимо соблюдать меры безопасности
- необходимо учесть необходимость наличия укрытия
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся:
- без массовых собраний и мероприятий
- без ярмарок и развлечений
- с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии
Кто будет обслуживать главную елку и когда торжественное открытие
Глава столицы рассказал, что главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Установят ее на средства меценатов.
"Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами", - уточнил Кличко.
Он пояснил, что компания возьмет на себя:
- монтажные работы
- демонтажные работы
- обслуживание елки
"Средств из городского бюджета мы не будем выделять. Устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День святого Николая, 6 декабря ", - подчеркнул мэр города.