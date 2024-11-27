Без массовых празднований и развлечений: как в Киеве будут отмечать новогодние праздники

Совет обороны Киева проголосовал за установку и обустройство главной новогодней елки на территории Софийской площади столицы.﻿ Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА), пишет Ирина Костенко, РБК-Украина.

Согласно решению Совета обороны столицы, главная праздничная елка Киева будет установлена на территории Софийской площади со 2 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

Уточняется, что (как и в предыдущие годы) она будет установлена исключительно на средства меценатов - без привлечения бюджетных денег.

Кроме того, на Софийской площади будут обустроены:

фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов

два домика для реализации исключительно сувенирной продукции

туалетные модульные кабины для посетителей локации (в т.ч. для лиц с инвалидностью)

Что известно об организации массовых мероприятий

Всем субъектам хозяйствования Киева (независимо от формы собственности) Совет обороны рекомендовал воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.

Между тем, в случае организации таких праздничных рождественских и новогодних мероприятий в помещениях:

необходимо соблюдать режим ограничения использования электрической энергии

необходимо соблюдать меры безопасности

необходимо учесть необходимость наличия укрытия

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся:

без массовых собраний и мероприятий

без ярмарок и развлечений

с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии

Кто будет обслуживать главную елку и когда торжественное открытие

Глава столицы рассказал, что главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Установят ее на средства меценатов.

"Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами" , - уточнил Кличко.

Он пояснил, что компания возьмет на себя:

монтажные работы

демонтажные работы

обслуживание елки