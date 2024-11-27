В Грузии власть выдвинула кандидатом в президенты экс-футболиста

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили. Об этом объявил во вторник основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, сообщает Европейская правда.

Кавелашвили входит в число депутатов, которые отделились от "Грузинской мечты" в партию "Сила народа" и выделялись резкими антизападными заявлениями.

Кавелашвили был 18-м номером в партийном списке "Грузинской мечты" на парламентских выборах 26 октября.

"Михеил Кавелашвили не нуждается в особом представлении публике. Он годами, как успешный футболист, защищал честь Грузии. Миша был опытным футболистом грузинской сборной. Он многократный чемпион нескольких стран...

Он по своей натуре, если хотите, по габитусу – лучшее воплощение грузинского человека. Он прекрасный муж и отец четверых детей" , – сказал Иванишвили.

Кавелашвили лично поблагодарил Иванишвили за доверие и заявил, что его задачей будет возвращение института президента в "конституционные рамки".

Кавелашвили начинал футбольную карьеру в тбилисском "Локомотиве", играл в "Динамо", в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии. Также он был игроком владикавказского клуба "Спартак-Алания" и "Манчестер Сити" и играл за различные клубы Швейцарии. За сборную Грузии провел 46 матчей.

Впервые в Грузии президента выберут непрямым путем. Это должна сделать коллегия выборщиков из 300 человек.

Саломе Зурабишвили была последним президентом, которую избрали прямым голосованием на всеобщих выборах. Ее полномочия прекращаются в декабре 2024 года.

Напомним, грузинская оппозиция не признает результаты выборов и бойкотирует работу парламента.