Совбез ООН соберется из-за последних ударов России по Украине

Сегодня, 27 ноября, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) соберется на экстренное заседание из-за последних атак Российской Федерации (РФ) на критическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Заседание состоится в 17:00 по киевскому времени.

"... заседание Совбеза ООН, которое созывается в ответ на обращение Украины в связи с продолжающимися преступными обстрелами агрессором критической инфраструктуры в Украине" , - написал представитель Украины при ООН.

Как пишут СМИ, во время заседания также будет подниматься вопрос запуска Россией по Днепру новой баллистической ракеты 21 ноября.