В Украине изменят оттенок зеленого цвета в светофорах

В следующем году в Украине изменятся стандарты, которые касаются светофоров на дорогах. В частности, вместо обычного зеленого появится изумрудный свет, а также изменится вид стрелок, регулирующих направление движения.﻿ Об этом говорится в приказе "Украинского научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" и новый стандарт ДСТУ 4092:2024, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

Сообщается, что национальный стандарт вступает в силу 1 мая 2025 года. Таким образом, с этой даты все новые светофоры должны соответствовать изменениям.

Каким будет зеленый свет

Одно из главных нововведений касается зеленого света.

Фото: стандартный цвет зеленой секции светофора (действующий ДСТУ 4092:2002)

Вместо стандартного зеленого цвета появится изумрудный. Это яркий оттенок зеленого с легким синеватым оттенком, имеет высокую насыщенность и блеск. Считается, что изумрудный цвет более заметен на дороге и, соответственно, лучше воспринимается водителями.

Фото: изумрудный цвет в зеленой секции светофора (новый ДСТУ 4092:2024)

Какими будут стрелки на светофоре

Сейчас на линзы светофоров наносят сплошные стрелки, которые указывают на направление движения.

Фото: стрелки на светофорах (действующий ДСТУ 4092:2002)

С мая появятся шевронные стрелки. На линзах светофоров появятся именно они, поскольку лучше заметны издалека и помогают водителям сориентироваться быстрее.

Фото: шевронные стрелки (новый ДСТУ 4092:2024)

Какие еще будут изменения

Велосипедные светофоры. На всех таких светофорах будет размещаться значок велосипеда. Они будут иметь линзу 100 мм для велосипедных дорожек и размещаться справа от дороги, или - линзу 200 мм, если светофор расположен над дорогой.

Фото: велосипедные светофоры (новый ДСТУ 4092:2024)

Кроме того, таймеры обратного отсчета начнут устанавливать как на пешеходных, так и транспортных светофорах. Также вводятся новые кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.