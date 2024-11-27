В Украине изменят оттенок зеленого цвета в светофорах
В следующем году в Украине изменятся стандарты, которые касаются светофоров на дорогах. В частности, вместо обычного зеленого появится изумрудный свет, а также изменится вид стрелок, регулирующих направление движения. Об этом говорится в приказе "Украинского научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" и новый стандарт ДСТУ 4092:2024, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.
Сообщается, что национальный стандарт вступает в силу 1 мая 2025 года. Таким образом, с этой даты все новые светофоры должны соответствовать изменениям.
Каким будет зеленый свет
Одно из главных нововведений касается зеленого света.
Вместо стандартного зеленого цвета появится изумрудный. Это яркий оттенок зеленого с легким синеватым оттенком, имеет высокую насыщенность и блеск. Считается, что изумрудный цвет более заметен на дороге и, соответственно, лучше воспринимается водителями.
Какими будут стрелки на светофоре
Сейчас на линзы светофоров наносят сплошные стрелки, которые указывают на направление движения.
С мая появятся шевронные стрелки. На линзах светофоров появятся именно они, поскольку лучше заметны издалека и помогают водителям сориентироваться быстрее.
Какие еще будут изменения
Велосипедные светофоры. На всех таких светофорах будет размещаться значок велосипеда. Они будут иметь линзу 100 мм для велосипедных дорожек и размещаться справа от дороги, или - линзу 200 мм, если светофор расположен над дорогой.
Кроме того, таймеры обратного отсчета начнут устанавливать как на пешеходных, так и транспортных светофорах. Также вводятся новые кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.