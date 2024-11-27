"Укрэнерго": В энергосистеме сохраняется значительный дефицит

Потребление электроэнергии в среду, 27 ноября, остается высоким, с 8.00 до 19.00 действуют меры ограничения для бытовых потребителей. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление остается высоким. Сегодня, 27 ноября, по состоянию на 6:00, его уровень был таким же, как и в предыдущий день - во вторник. Вчера, 26 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 1,7% выше. , чем максимум предыдущих суток – в понедельник, 25 ноября" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Для сбалансирования энергосистемы – в период с 7.00 до 20.00 сегодня во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. С 8:00 до 19:00 во всех регионах будут действовать почасовые отключения бытовых потребителей.

Отмечается, что на Черниговщине из-за последствий непогоды предыдущих нескольких дней, по состоянию на утро 27 ноября, остаются обесточенными 19 населенных пунктов. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Импорт электроэнергии будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 8603 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 888 МВт.