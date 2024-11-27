На войне с РФ погибло от 60 до 100 тысяч украинских военных – The Economist

Украина могла потерять от 60 до 100 тысяч солдат погибшими за почти три года полномасштабного вторжения России, еще около 400 тысяч солдат могли получить тяжелые ранения.﻿﻿ Об этом пишет The Economist со ссылкой на данные западной разведки, представителей оборонного ведомства, информацию из открытых источников и с сайта Ualosses, сообщает Украинская правда.

Журналисты подчеркивают, что все эти данные и отчеты трудно проверить самостоятельно, к тому же в них не всегда отражаются солдаты, пропавшие без вести или считающиеся погибшими.

"Тем не менее, эти данные дают приблизительное представление о количестве погибших. Они предполагают, что на сегодняшний день погибло по меньшей мере 60 000-100 000 украинских солдат.

Возможно, еще 400 000 получили ранения, которые не позволяют им продолжать борьбу. Эти цифры не включают погибших среди гражданского населения, данных о которых очень мало. Считается, что погибло много десятков тысяч гражданских лиц" , – пишет The Economist.

Издание также ссылается на данные веб-сайта UAlosses, согласно которым с 2022 года погибло по меньшей мере 60 435 украинских солдат.

"Эти цифры свидетельствуют о том, что погибло более 0,5% довоенного населения Украины – мужчин призывного возраста (18-49 лет). Данные UAlosses не являются исчерпывающими, и возраст не всех солдат известен. Реальная доля мужчин, погибших на войне, выше.

Еще больше доля тех, кто получил слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать воевать. Если предположить, что на каждого погибшего в бою приходится 6-8 тяжелораненых, то почти каждый 20-й мужчина призывного возраста погиб или получил слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать воевать" , – пишет The Economist.

По данным издания, Россия за это время потеряла около 200 тысяч солдат убитыми.

Журналисты акцентируют, что в обеих странах количество погибших в боях в процентном соотношении к общей численности населения выше, чем в США во время Вьетнамской и Корейской войн вместе взятых.