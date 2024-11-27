В российской армии серьезные проблемы с медицинской помощью на всех уровнях. Они сохранятся этой зимой, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в разведовательной сводке министерство обороны Великобритании, российское независимое издание Astra сообщило 14 ноября, что десятки раненых российских солдат устроили беспорядки в Новосибирске из-за ненадлежащего медицинского обслуживания.

Солдаты из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, как сообщается, жаловались на жестокое обращение со стороны командира своего подразделения и не хотели возвращаться на передовую без надлежащей медицинской помощи. Сообщается, что они разбили окна и повредили казармы, а 10 человек покинули территорию комплекса.

"Нехватка бронетехники и постоянная угроза беспилотных летательных аппаратов приводят к значительным задержкам в эвакуации раненых российских солдат. Это почти наверняка увеличивает вероятность более серьезных травм и более высоких показателей смертности среди тех, кого в конечном итоге эвакуируют через медицинскую систему" , - говорится в сообщении.

По данным украинского Генерального штаба, с февраля 2022 года Россия потеряла более 700 000 человек, из которых около 500 000 российских военнослужащих получили ранения, отмечает британская разведка.