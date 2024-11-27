Экс-нардепа Царева заочно приговорили к 8 годам заключения

По доказательной базе Службы безопасности Украины бывший народный депутат Олег Царев получил тюремный приговор в еще одном уголовном производстве: он признан виновным в финансировании вооруженной агрессии РФ.﻿﻿ Со ссылкой на СБУ, Офис генпрокурора, сообщает Украинская правда.

"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). По материалам СБУ суд назначил Цареву 8 лет тюрьмы, а также конфисковал все принадлежащее ему имущество" , - сообщили в службе безопасности.

В частности, речь идет о:

земельном участке площадью 0,15 га в Киевской области;

квартире в Днепре;

объектах недвижимого имущества во временно оккупированном Крыму: гостиничный и санаторный комплексы, общежития, производственные помещения, хозяйственные постройки.

Общая стоимость имущества составляет 460,6 млн грн (суд арестовал это имущество в феврале 2024 года).

Прокуроры в суде доказали факт финансирования осужденным вооруженной агрессии РФ против Украины.

Экс-нардеп имел на территории АР Крым недвижимость и ряд предприятий. После оккупации полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охраны.

Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в городе Ялта. Они переведены на счета "федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии РФ".

Сейчас осужденный находится на территории страны-агрессора, где продолжает осуществлять противоправную деятельность. Назначенное наказание он будет отбывать с момента задержания, отмечают в ОГП.