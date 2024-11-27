На Запорожье враг накопил силы, чтобы вклиниться в оборону - спикер ВСУ

Российские оккупационные войска активизировали свои штурмовые действия на Времовском направлении, однако в Запорожье враг накопил силы не для наступления, а для попыток вклиниться в оборону украинских войск. Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Укринформ.

«Враг активизировал (на Времовском направлении – ред.) свои штурмовые действия небольших малых групп штурмовой пехоты. Он проводит их при поддержке боевых бронированных машин, при поддержке бронегрупп, и действительно враг на этом направлении накопил определенное количество штурмовой пехоты.

Но это не столько, чтобы совершить какое-нибудь наступление. Это для того, чтобы постоянно продолжать штурмовые действия, стараться все глубже и глубже вклиниваться в нашу оборону, пытаться занять наши позиции. Но Силы обороны Украины в основном отражают все эти штурмы и пытаются выровнять линию боевого столкновения» , – пояснил Волошин.

По его словам, враг ежесуточно проводит здесь около 20 штурмов и «всеми силами рвется в Большую Новоселку - самый большой населенный пункт, который в той местности есть, чтобы взять под контроль полностью Донецкую область».