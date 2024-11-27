Кабмин призвал президента подписать законы о госбюджете-2025 и повышении налогов

Кабинет Министров призвал президента Владимира Зеленского как можно быстрее подписать законы о государственном бюджете на 2025 год и повышение налогов в Украине.﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря.

"Правительство уже обратилось к президенту Украины по поводу скорейшего подписания этих законов. Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем" , - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что после подписания этих законов, Украина получит дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции и выплату заработных плат Сил безопасности и обороны.

Он также напомнил, что 60% расходов госбюджета в следующем году приходится на сектор безопасности и обороны.