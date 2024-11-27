Семь европейских стран пообещали наростить поставки боеприпасов в Украину

Семь стран Европы планируют увеличить помощь Украине уже в ближайшие месяцы. В частности, речь идет о поставках боеприпасов.﻿ Со ссылкой на совместное заявление глав правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции и руководителя ОП Андрея Ермака, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Премьер-министры отметили, что Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир.

"В ближайшие месяцы мы усилим нашу поддержку, в том числе украинской оборонной промышленности, и будем инвестировать в обеспечение большего количества боеприпасов для Украины" , - сказано в заявлении.

Также страны заверили, что привержены укреплению сдерживания и обороны против обычных и гибридных атак, а также расширению санкций против России и против тех, кто поддерживает российскую агрессию

Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил страны Балтии, Северной Европы и Польшу, "которые, как настоящие друзья, стойко стоят на стороне Украины с первых дней российского вторжения".