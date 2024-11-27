У Байдена нет времени на выделение миллиардов обещанной помощи Украине - WSJ

Действующий президент Соединенных Штатов может не успеть предоставить Украине обещанную многомиллиардную помощь. У него не хватит времени для инаугурации Дональда Трампа.﻿ Со ссылкой на The Wall Street Journal, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным издания, Пентагон достиг лимита оружия, которое он может отправлять Украине ежемесячно и теперь сталкивается с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.

Несмотря на это, Белый дом еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до завершения каденции Байдена, но сейчас начал отказываться от своих заявлений и настаивать на мобилизации живой силы.

Однако администрация Байдена не успевает использовать миллиарды долларов, выделенные законодателями на вооружение Украины. WSJ пишет, что должностные лица США и Конгресса оставили на усмотрение новоизбранного президента Дональда Трампа решение о том, что делать с остальными деньгами.

По словам американских чиновников, у администрации осталось еще более 6,5 миллиардов долларов, так называемых "полномочий на сокращение", позволяющих Пентагону передавать Украине вооружение и технику по собственным запасам.

Байден в последние месяцы стремится укрепить позиции Украины перед приходом Трампа, обещавшего быстро завершить войну.

Среди решений – разрешение на удары ATACMS по России, противопехотные мины и списание долга. Источники отмечают, что это может помочь Трампу выгодно завершить войну, а Украине – улучшить позиции для переговоров.

Также администрация Байдена рассматривала возможность публично призывать к официальному приглашению Украины вступить в НАТО. Но по итогу решила не делать этого.