РФ в ближайшие годы может напасть на НАТО - разведка Германии

Россия может совершить нападение на территорию НАТО в ближайшие годы. Однако речь не о широкомасштабном наступлении на европейские страны, а ограниченной операции, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль. Со ссылкой на Zeit, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам главы, Россия "готовится к войне с Западом", а военная конфронтация становится для Кремля "возможным вариантом".

Каль предполагает, что российские военные будут способны "совершить нападение на Запад" с точки зрения личного состава и материальных средств к концу десятилетия.

В то же время, по его мнению, речь пойдет не о широкомасштабном нападении на европейские страны НАТО, а в ограниченной операции - например, вторжение на норвежский арктический остров Шпицберген с целью "зачистки территории" или в страны Балтии под предлогом защиты российских меньшинств.

По словам главы немецкой разведки, такие операции должны перечеркнуть обязательства о коллективной безопасности, предусмотренные статьей 5 Североатлантического договора, и развалить НАТО.

По оценке разведки Германии, в российском руководстве сомневаются, "останется ли в силе обязательство оказывать помощь по статье 5 Североатлантического договора в чрезвычайных ситуациях".

"Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет" , - отметил Каль.

Он добавил, что Россия будет пытаться расколоть НАТО еще до возможного начала войны, например, путем переманивания отдельных стран-членов на свою сторону. По мнению главы германской разведки, российский диктатор Владимир Путин "испытает красные линии Запада и пойдет на дальнейшую эскалацию".

Напомним, украинские власти уже неоднократно заявляли, что российский режим не остановится в Украине в случае победы в войне.

По мнению эстонской разведки, Россия уже готовится к новой войне, это может произойти в течение 10 лет. Не исключают прямой конфликт с НАТО.

Ряд западных стран также начали беспокоиться, что Россия может вторгнуться на территорию НАТО в ближайшем будущем.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Россия может напасть на НАТО до 2029 года.

К тому же, в НАТО уже разработали план обороны на случай возможного нападения России.