Генштаб: За сутки 150 боев, половина – на Покровском и Кураховском направлениях

С начала суток больше всего боестолкновений произошло на Покровском и Кураховском направлениях﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 22.00 27 ноября, сообщает Деловая столица.

В настоящее время произошло 150 боевых столкновений. Самая горячая сегодня ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском и Времовском направлениях. За сегодняшний день противник нанес по территории Украины 11 авиационных ударов, сбросив 22 КАБ, использовал для поражения 648 дронов-камикадзе. Совершил около 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Волчанска и Тихого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. За сегодняшний день противник потерял в данном направлении 77 военнослужащих убитыми и ранеными, украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, автомобиль, 13 БПЛА и четыре единицы специальной техники врага, также повредили боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении враг в течение дня 17 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и Кругляковки. Все атаки противника отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза в районах Грековки, Новоегоровки и Торского. Наши воины остановили все попытки врага. Также авиация окупантов нанесла удары КАБами по Ивановке и Торскому.

На Краматорском направлении враг был активен в районе Белой Горы. Украинские подразделения отразили один штурм захватчиков. Под ударами российских авиабомб оказались Васюкивка, Никифоровка и Марково.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации шесть раз проводил наступательные действия на позиции наших войск. Все атаки отражены украинскими воинами.

С начала суток враг 35 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах н.п. Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое и Млечное. Наши подразделения отразили двадцать шесть атак, бои продолжаются, потери врага уточняются.

На Кураховском направлении противник 36 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Солнцевки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Гановки, где украинские защитники отбили 30 атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отразили четырнадцать атак противника вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяли авиацию: сбросили КАБ на Новоселку, также ударили неуправляемыми авиаракетами по Великой Новоселке.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток им было совершено шесть неудачных штурмов позиций украинских воинов.

На Курщине украинские защитники отразили 16 вражеских атак, бои продолжаются.