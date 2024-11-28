РФ потеряла на войне с Украиной еще более 1200 военных – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны с Украиной 1220 военных, 22 артсистемы, 45 беспилотников и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 736630 (+1220) человек ликвидировано;
- танков – 9450 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 19306 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 20852 (+22) ед;
- РСЗО – 1256 ед.;
- средства ПВО – 1005 ед;
- самолетов – 369 ед;
- вертолетов – 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19661 (+45) ед;
- крылатые ракеты – 2765 ед.;
- корабли/катера - 28 ед;
- подлодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30186 (+60) ед;
- специальная техника – 3697 (+10) ед.