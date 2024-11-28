РФ потеряла на войне с Украиной еще более 1200 военных – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны с Украиной 1220 военных, 22 артсистемы, 45 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.24 ориентировочно составили: