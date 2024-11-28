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РФ потеряла на войне с Украиной еще более 1200 военных – Генштаб

РФ потеряла на войне с Украиной еще более 1200 военных – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны с Украиной 1220 военных, 22 артсистемы, 45 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 736630 (+1220) человек ликвидировано;
  • танков – 9450 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 19306 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 20852 (+22) ед;
  • РСЗО – 1256 ед.;
  • средства ПВО – 1005 ед;
  • самолетов – 369 ед;
  • вертолетов – 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19661 (+45) ед;
  • крылатые ракеты – 2765 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подлодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30186 (+60) ед;
  • специальная техника – 3697 (+10) ед.

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