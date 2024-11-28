Из-за ракетного обстрела Ровенской области без электроэнергии 280 тысяч абонентов – ОВА
Ровенская область подверглась ракетному удару утром 28 ноября, есть проблемы с электроснабжением. Об этом заявил глава Ровенской обладминистрации Александр Коваль, сообщает Деловая столица.
"В области без электроснабжения более 280 тыс. абонентов. Есть перебои с водой", — рассказал он.
Школы Ровно и части Ровенского района перевели на дистанционное обучение.
Напомним, утром россияне массированно атаковали энергетические объекты по всей Украине, введены аварийные отключения света.