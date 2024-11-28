Из-за ракетного обстрела Ровенской области без электроэнергии 280 тысяч абонентов – ОВА

Ровенская область подверглась ракетному удару утром 28 ноября, есть проблемы с электроснабжением.﻿ Об этом заявил глава Ровенской обладминистрации Александр Коваль, сообщает Деловая столица.

"В области без электроснабжения более 280 тыс. абонентов. Есть перебои с водой" , — рассказал он.

Школы Ровно и части Ровенского района перевели на дистанционное обучение.

Напомним, утром россияне массированно атаковали энергетические объекты по всей Украине, введены аварийные отключения света.