Житомир обесточен и без воды после атаки РФ

В результате ракетной атаки Житомир остался без света и воды. Об этом говорится в сообщении КП "Житомирводоканал", сообщает Левый берег.

"Друзья, в результате ракетной атаки Житомир обесточены. Сейчас мы подключаем наши объекты водоотведения к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае, если к 18:00 объекты водоснабжения будут обесточены, они будут подключены к альтернативным источникам питания.

Отметим, в эту ночь российская армия устроила очередную ракетную атаку. В ряде областей есть обесточивание. В частности, в Волынской области обесточены более 200 000 абонентов, во Львовской области – более полумиллиона абонентов, в Ровенской – более 280 тысяч абонентов. Из-за российской атаки в Украине внедрили экстренные отключения света.