Воздушные силы о последствиях обстрела РФ: Зафиксировано 12 попаданий в энергообъекты

В результате воздушного удара РФ по Украине зафиксировано 12 попаданий по критической инфраструктуре.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Стоит отметить, в результате противовоздушного боя сбито почти 90 процентов крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локационно потеряно. Всего зафиксировано 12 в. основном в объекты топливно-энергетического сектора" , – говорится в сообщении.

Воздушные силы отмечают, что в последнее время во время воздушных атак россияне применяют большое количество ракет и беспилотников, а их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.

"Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах. Все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных Сил" , – объяснили в ВСУ.

Воздушные силы добавляют, что значительно эффективнее в таких условиях западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры.

"Именно поэтому, во время массированных вражеских атак, используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы.