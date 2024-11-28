Воздушные силы о последствиях обстрела РФ: Зафиксировано 12 попаданий в энергообъекты
В результате воздушного удара РФ по Украине зафиксировано 12 попаданий по критической инфраструктуре.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Стоит отметить, в результате противовоздушного боя сбито почти 90 процентов крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локационно потеряно. Всего зафиксировано 12 в. основном в объекты топливно-энергетического сектора", – говорится в сообщении.
Воздушные силы отмечают, что в последнее время во время воздушных атак россияне применяют большое количество ракет и беспилотников, а их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.
"Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах. Все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных Сил", – объяснили в ВСУ.
Воздушные силы добавляют, что значительно эффективнее в таких условиях западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры.
"Именно поэтому, во время массированных вражеских атак, используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы.
Также следует отметить, что накануне атак противник учитывает метеорологические условия, которые оказывают существенное влияние на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации. Плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах в момент атаки, не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МВГ (мобильных огневых групп, - ред.)", - добавили военные.