Во Львове переименовали улицу в честь Фарион

Улицу Техническую, соединяющую главный корпус НУ "Львовская политехника" и парк имени Ивана Франко, переименовали в честь языковеда, общественного деятеля Ирины Фарион. За соответствующее решение проголосовали депутаты Львовского городского совета в четверг, 28 ноября, сообщает Zaxid.net.

Речь идет о небольшой улице Технической протяженностью 133 м, она пролегает от улицы Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной. На переименовании именно этой улицы в честь Ирины Фарион настаивала фракция "Свобода", подчеркивая, что языковед много лет проработала в расположенной рядом "Львовской политехнике".

В разные годы эта улица называлась Кляйновская боковая, в честь львовского предпринимателя Яна Кляйна, Техническая, Техникерштрассе, Техницкая, а с 1945 года она называлась Техническая в честь университета.

Напомним, Ирина Фарион погибла в результате шарового ранения 19 июля на ул. Масарика возле своего жилого дома. 25 июля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 18-летнего Вячеслава Зинченко в его доме в Днепре. В настоящее время он находится в СИЗО без права внесения залога.