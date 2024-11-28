"Укрэнерго" увеличило объем отключений света: причина

НЭК "Укрэнерго" увеличило объем ограничения в четверг после ракетных ударов РФ. До конца суток будут применяться четыре очереди отключений одновременно.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября" , – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Актуальная информация о графиках отключений в регионах есть на сайте или на официальных страницах облэнерго.

Ранее в "Укрэнерго" сообщалось, что сегодня будут действовать три очереди отключений.

Отметим, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.