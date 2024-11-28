Евросоюз и Украина согласовали выплату 18,1 млрд евро от активов РФ

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Европейский Союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов. Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Европейская правда.

По словам Шмыгаля, сумма в 18,1 млрд евро, о которой идет речь, является частью пакета "Группы семи" на 50 млрд долларов, который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.

"Такой шаг – это не только поддержка, но и прецедент привлечения России к ответственности за ее преступления и начало процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну" , – добавил он.

Напомним, G7 финализировала параметры предоставления займа в 50 млрд долларов Украине, о котором договорились в июне на саммите в Италии, в конце октября, и договорилась о распределении финансовой нагрузки.

Соединенные Штаты подтвердили, что предоставят для кредита 20 млрд долларов – максимальную ожидаемую сумму, которая до последнего была под сомнениями, потому что ЕС не удалось внедрить предохранитель от неожиданной отмены санкций, как того хотели в Вашингтоне, из-за сопротивления Венгрии.

Сумма взноса Британии составит 2,26 млрд фунтов стерлингов, или 2,94 млрд долларов США.

Средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться будут за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.