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Курс валют НБУ на 29 ноября

Курс валют НБУ на 29 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 29 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 ноября, снизился на 1 коп до 41.5956 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 43.8626 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 52.6871 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 47.0778 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 2 коп до 10.1726 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.595600 --0.0054
EUR Евро 43.862600 +0.0609
GBP Фунт стерлингов 52.687100 +0.1575
CHF Швейцарский франк 47.077800 --0.0194
PLN Польский злотый 10.172600 +0.0151

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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