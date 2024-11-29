Курс валют НБУ на 29 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 29 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 28 ноября, снизился на 1 коп до 41.5956 за 1 доллар.
Евро подорожал на 6 коп до 43.8626 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 52.6871 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 47.0778 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 2 коп до 10.1726 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.595600
|EUR
|Евро
|43.862600
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.687100
|CHF
|Швейцарский франк
|47.077800
|PLN
|Польский злотый
|10.172600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.