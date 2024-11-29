Курс валют НБУ на 29 ноября

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 29 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 ноября, снизился на 1 коп до 41.5956 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 43.8626 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 52.6871 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 47.0778 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 2 коп до 10.1726 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.595 600 EUR Евро 43.862 600 GBP Фунт стерлингов 52.687 100 CHF Швейцарский франк 47.077 800 PLN Польский злотый 10.172 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.