Николаев и большая часть области без электричества: стало известно о причине

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Большая часть Николаевской области осталась без света утром 29 ноября. Причина отключения - обрыв сети.﻿ Об этом сообщают Николаевоблэнерго и глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как сообщили энергетики, по состоянию на 8:00 около 70% Николаевской области, в том числе и город Николаев, обесточены. При этом в районах, где возобновили питание, продолжают действовать графики почасовых отключений света.

По словам Кима, причиной отключения света был обрыв электросети. Энергетики уже обнаружили место аварии.

"Обещают до 11:00 отремонтировать и начать заживление снова" , - добавил глава Николаевской области.

Масштабная атака на энергетику

В четверг 29 ноября оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Под ударом врага была энергетика.

По данным Воздушных сил, было 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. Спасатели сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

При обстреле энергетики вводили в Украине аварийные отключения света. После Украина вернулась к отключениям по графикам, но ограничения усилили из-за повреждений объектов.