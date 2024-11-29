Херсон вторые сутки без электричества: критическую инфраструктуру так и не запитали

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Херсон вторые сутки без света после массированной атаки России на энергетику. В городе не удалось заживить критическую инфраструктуру.﻿ Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как известно, утром 28 ноября Херсон был полностью обесточен. В городе был введен график подачи воды.

По состоянию на утро 29 ноября энергетикам не удалось возобновить электроснабжение в Херсоне. Также не удалось заживить критическую инфраструктуру.

"Выявлены дополнительные повреждения. Запуск критической инфраструктуры в общине предварительно запланирован на вторую половину дня" , - сообщил начальник Херсонской ГВА.

Вчера Мрочко предупреждал, что Херсон может быть без света несколько дней. Он предполагал, что энергетики утром смогут подключить к питанию объекты критической инфраструктуры для обеспечения водо-, газо- и теплоснабжения.

Удар по энергетике

Утром 28 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали объекты энергетики в Украине. Оккупанты выпустили 91 ракету и 97 дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей.

Воздушные силы сообщили о 12 попаданиях, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. По данным ГСЧС, повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.