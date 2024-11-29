Меркель призвала Украину рассматривать и дипломатические варианты прекращения войны

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к Украине и ее сторонникам с призывом рассмотреть дипломатические пути прекращения войны, развязанной Россией. Об этом она сказала в эфире телеканала ZDF в четверг вечером, ее цитирует агентство DPA, сообщает Европейская правда.

Меркель настаивала на разговоре с журналисткой телеканала, что Россия не должна выиграть эту войну.

"Это не только в интересах Украины, но и в наших интересах, чтобы Путин не выиграл эту войну" , – сказала она.

Меркель добавила, что как канцлер она сделала все возможное, чтобы предотвратить такую эскалацию.

"Это вопиющее нарушение международного права, которое он (Путин) совершил с Украиной" , – заявила она.

Однако бывшая канцлерка также отметила, что "нужно всегда параллельно рассматривать дипломатические решения". По ее словам, их не нужно обсуждать прямо сейчас, а когда наступит подходящее время.