Меркель призвала Украину рассматривать и дипломатические варианты прекращения войны
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к Украине и ее сторонникам с призывом рассмотреть дипломатические пути прекращения войны, развязанной Россией. Об этом она сказала в эфире телеканала ZDF в четверг вечером, ее цитирует агентство DPA, сообщает Европейская правда.
Меркель настаивала на разговоре с журналисткой телеканала, что Россия не должна выиграть эту войну.
"Это не только в интересах Украины, но и в наших интересах, чтобы Путин не выиграл эту войну", – сказала она.
Меркель добавила, что как канцлер она сделала все возможное, чтобы предотвратить такую эскалацию.
"Это вопиющее нарушение международного права, которое он (Путин) совершил с Украиной", – заявила она.
Однако бывшая канцлерка также отметила, что "нужно всегда параллельно рассматривать дипломатические решения". По ее словам, их не нужно обсуждать прямо сейчас, а когда наступит подходящее время.
Меркель отметила свою поддержку того, что немецкое правительство делает для Украины, и предположила, что Украине будет нелегко победить Россию.
"Тем не менее, я поддерживаю все, что делает международное сообщество, чтобы поставить Украину в хорошее положение", – сказала Меркель.