ВСУ атаковали нефтебазу в РФ и уничтожили радиолокационную станцию – Генштаб
Силы обороны Украины поразили нефтебазу и уничтожили радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" войск РФ во время удара по Ростовской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"В ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере две ячейки возгорания", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что летом этого года нефтебазу атаковали Сил обороны Украины.
"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ", – отмечает Генштаб.
Кроме этого, ВСУ также уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских окупантов, которая находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.
"Задания выполнены подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", – сообщили в Генштабе ВСУ.