ВСУ атаковали нефтебазу в РФ и уничтожили радиолокационную станцию – Генштаб

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Силы обороны Украины поразили нефтебазу и уничтожили радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" войск РФ во время удара по Ростовской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере две ячейки возгорания" , - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что летом этого года нефтебазу атаковали Сил обороны Украины.

"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ" , – отмечает Генштаб.

Кроме этого, ВСУ также уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских окупантов, которая находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.