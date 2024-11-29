Сырский распорядился обеспечить резервами ВСУ на Покровском и Кураховском направлении

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Подразделения Сил обороны на Покровском и Кураховском направлениях должны дополнительно обеспечить резервами, боеприпасами, вооружением и военной техникой.﻿﻿ Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях, сообщает Украинская правда.

В своем сообщении генерал отметил, что работал в частях и подразделениях в Донецкой области, на Покровском и Кураховском направлениях.

"Главная цель - лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь.