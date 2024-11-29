ГБР: Военные должны вернуться с СЗЧ до 1 января во избежание ответственности

У военных, впервые самовольно покинувших место несения службы, есть месяц – до 1 января 2025 года, чтобы вернуться без наступления уголовной ответственности в соответствии с новым законом. Об этом в телеэфире сообщила советница директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян, сообщает Укринформ.

"Если вы пошли в СЗЧ как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября по 1 января нового года, то есть за месяц. После того, как вы возвращаетесь на место своей службы, командир имеет 72 часа для продления действия контракта или возобновление вас на службе.

Когда военный вернется в свою воинскую часть, он обязан уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины. Таков алгоритм действий на сегодняшний день" , – рассказала она.

Напомним, 21 ноября Верховная Рада приняла закон №12095 о добровольном возвращении на службу тех, кто впервые самовольно покинул воинские части или дезертировал.

Согласно документу, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, впервые самовольно покинувших воинские части или места прохождения службы или дезертировавших и добровольно прибывших и выразивших готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются для отказа в продлении военной службы таких военнослужащих и действия их договора.