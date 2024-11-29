На Львовщине не осталось ни одной религиозной общины УПЦ МП – глава ОВА

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Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий утверждает, что в регионе не осталось ни одной религиозной общины "Украинской православной церкви Московского патриархата", сообщает Украинская правда.

"Сегодня исторический день для Львовщины – регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются московскому патриархату. Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ!" , – сообщил Козицкий. ﻿

Он сообщил также, что до начала агрессии России против Украины в 2014 году во Львовской области было 66 религиозных общин Московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года этих общин было 54.

За время полномасштабного вторжения 27 общин присоединились к Православной церкви Украины, а еще 27 "прекратили свою деятельность по собственному наставлению".