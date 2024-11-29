ЦНС: Кремль увеличивает планы по мобилизации украинцев на оккупированных территориях
Россия усилит мобилизацию украинцев, живущих на оккупированных территориях, до войны против Украины. О таких случаях сообщают жители Херсона и Крыма.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Несмотря на то, что на России мобилизации нет, мужчин заставляют не только подписывать контракты с министерством нападения России, но и мобилизуют", - говорится в сообщении.
О таких случаях сообщают жители временно оккупированной Херсонщины.
"Здесь местные коллаборанты под разными предлогами (чаще всего репрессивными) "делают" планы по набору в ряды армии врага", - отметили в ЦНС.
Такая же тенденция наблюдается и в аннексированном Крыму, где оккупационные чиновники отчитываются в Москву о почти 90% выполнения плана. Происходит это из-за огромных потерь врага на фронте.