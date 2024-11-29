ЦНС: Кремль увеличивает планы по мобилизации украинцев на оккупированных территориях

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Россия усилит мобилизацию украинцев, живущих на оккупированных территориях, до войны против Украины. О таких случаях сообщают жители Херсона и Крыма.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Несмотря на то, что на России мобилизации нет, мужчин заставляют не только подписывать контракты с министерством нападения России, но и мобилизуют" , - говорится в сообщении.

О таких случаях сообщают жители временно оккупированной Херсонщины. "Здесь местные коллаборанты под разными предлогами (чаще всего репрессивными) "делают" планы по набору в ряды армии врага" , - отметили в ЦНС.

Такая же тенденция наблюдается и в аннексированном Крыму, где оккупационные чиновники отчитываются в Москву о почти 90% выполнения плана. Происходит это из-за огромных потерь врага на фронте.