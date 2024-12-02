DeepState: Оккупанты продвинулись в Курахово на Донетчине
По данным аналитиков проекта DeepState, россияне продвинулись в Курахово Донецкой области и еще возле ряда населенных пунктов, сообщает Украинская правда.
"Враг продвинулся возле Нового Комара, Берестового, Погребков и в Курахово", – говорится в сообщении.
Напомним, В воскресенье на фронте произошло 158 боевых столкновений, в том числе на Кураховском направлении – 48 боев , на Покровском – 33, на Времивском – 24, в Курской области защитники отбили 15 российских атак.
По данным Донецкой ОВА, по состоянию на 27 ноября у приближенных к линии фронта Покровская, Курахово, Мирноград, Торецкий и Временный Яр находятся более 16 000 гражданских жителей.
В частности, в Курахово – 600-650 взрослых (6 ноября их количество властями оценивалось в одну тысячу).