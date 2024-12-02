Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера

Президент США Джо Байден объявил в воскресенье, что помиловал своего сына Хантера Байдена, которому в этом месяце вынесли приговор за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и налоговыми правонарушениями.﻿﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Джо Байдена, сообщает Украинская правда.

"Я подписал указ о помиловании моего сына Хантера. Это "полное и безусловное помилование" , – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что этот официальный указ о помиловании не может быть отменен новоизбранным президентом Дональдом Трампом.

CNN отмечает, что, помиловав своего сына, Джо Байден отказался от публичного обещания, которое он неоднократно давал до и после выхода из президентской гонки 2024 года.

Президент и его представитель в Белом доме недвусмысленно заявляли, в том числе и после победы Трампа на выборах 2024 года, что он не помилует Хантера Байдена и не смягчит его приговор.

Помилование означает, что Хантер Байден не будет осужден за свои преступления, и это исключает любые шансы на то, что его отправят в тюрьму, что было возможным.

После того, как судьи, рассматривающие его дела, получат уведомление о помиловании, они, скорее всего, отменят слушания по вынесению приговора, которые были запланированы на 12 декабря по делу об оружии и 16 декабря по делу о налогах.

В своем заявлении Байден сказал, что решил помиловать его сына, поскольку его "избирательно и несправедливо преследовали", заявив, что "с Хантером обращались иначе", чем с людьми, совершающими подобные преступления.

Байден заявил, что его политические оппоненты в Конгрессе "инспирировали" обвинения, "чтобы выступить против моего избрания".

Напомним, присяжные признали сына президента США виновным по всем трем пунктам обвинения в федеральном судебном процессе по незаконному хранению оружия.

Речь идет об эпизоде октября 2018 года, когда сын президента США "сознательно сделал ложное и фиктивное письменное заявление", покупая револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцу оружия в штате Делавэр он сказал, что наркотиков не употребляет.

После вердикта присяжных судья в Делавэре должен огласить приговор. По всем трем пунктам Хантеру Байдену грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

В отдельном деле сыну президента США инкриминируют три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.