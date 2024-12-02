Страны Балтии введут санкции за причастность к разгону протестов в Грузии

В Грузии продолжаются протесты против решения властей отложить переговоры о вступлении в ЕС. На фоне этого Литва, Латвия и Эстония договорились ввести санкции против тех, кто организовывал разгон митингующих﻿.﻿ Об этом заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

"Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии" , - написал он.

Глава литовского МИД добавил, что противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в странах Балтии. Речь идет о Литве, Латвии и Эстонии.