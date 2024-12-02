КГВА: Силы обороны уничтожили около двух десятков дронов, которые угрожали Киеву

В ночь на понедельник, 2 декабря, Силы обороны уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

В КГВА отметили, что из-за вражеской атаки дронов воздушная тревога в столице продолжалась 4 с половиной часа.

"Дронов было немало. И заходили они как раньше - волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около двух десятков вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву".

Попко добавил, что в столице обошлось без разрушений и пострадавших.