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Курс валют НБУ на 2 декабря

Курс валют НБУ на 2 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 2 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 декабря, снизился на 1 коп до 41.5847 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 43.9010 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 9 коп до 52.7793 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 47.1803 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 10.2159 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.584700 --0.0109
EUR Евро 43.901000 +0.0384
GBP Фунт стерлингов 52.779300 +0.0922
CHF Швейцарский франк 47.180300 +0.1025
PLN Польский злотый 10.215900 +0.0433

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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