Курс валют НБУ на 2 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 2 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 декабря, снизился на 1 коп до 41.5847 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 43.9010 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 9 коп до 52.7793 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 47.1803 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 10.2159 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.584 700 EUR Евро 43.901 000 GBP Фунт стерлингов 52.779 300 CHF Швейцарский франк 47.180 300 PLN Польский злотый 10.215 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.