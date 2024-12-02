Курс валют НБУ на 2 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 2 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 1 декабря, снизился на 1 коп до 41.5847 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 43.9010 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 9 коп до 52.7793 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 47.1803 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 10.2159 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.584700
|EUR
|Евро
|43.901000
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.779300
|CHF
|Швейцарский франк
|47.180300
|PLN
|Польский злотый
|10.215900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.