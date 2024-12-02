Трамп раскритиковал решение Байдена о помиловании своего сына

Избранный президент США Дональд Трамп осудил решение Джо Байдена помиловать своего сына Гантера, сообщает Деловая столица.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Распространяется ли это помилование на тех, кого я называю "заложниками 6 января", которые уже несколько лет содержатся под стражей? Это очевидное нарушение правосудия!" — говорится в сообщении.

Используя термин "заложники 6 января", Трамп ссылался на участников штурма Капитолия, которых он считает политическими заключенными, утверждая, что многие из них подверглись несправедливому судебному преследованию.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, Джо Байден объявил о полном и безусловном помиловании своего сына Хантера Байдена.

11 июня Суд признал сына президента США Хантера Байдена виновным по всем пунктам обвинения по делу о владении огнестрельным оружием.