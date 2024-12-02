Ночная атака на Украину: ПВО сбила более 50 беспилотников

В ночь на 2 декабря российские войска атаковали Украину "Шахедами" и дронами неизвестного типа. Силы ПВО сбили 52 беспилотника.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне запустили 110 беспилотников типа Shahed и дронов неизвестного типа по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждены убытки 52 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.