Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Tagesschau.

По прибытии в Киев он отметил свою поддержку Украине, которая подверглась нападению со стороны России.

В ходе Шольц, в частности, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последний раз Шольц приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

Накануне в Украину приезжали топ-дипломат ЕС Кая Каллас, еврокомиссар по расширению Марта Кос и президент Европейского совета Антониу Коштой.

Они посетили Стену памяти возле Михайловской площади в Киеве и почтили память украинских защитников, а также встретились с президентом Зеленским.