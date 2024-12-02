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Трампу будет непросто остановить Путина в Украине – сенатор США

Трампу будет непросто остановить Путина в Украине – сенатор США
Фото: kremlin.ru

Сенатор-республиканец Майк Раундс считает, что Дональду Трампу будет непросто добиться успеха в переговорах с Путиным по поводу завершения российской войны против Украины. Об этом Раундс сказал в интервью ABC, сообщает Укринформ.

"Президента ждет огромная работа, если мы хотим добиться успеха, чтобы остановить Путина… Не думаю, что мы должны обманывать себя, думаю, что господин Путин – тиран", – отметил он, заметив, что иметь дело с российским правителем будет "чрезвычайно сложно".

При этом Раундс похвалил Трампа за желание покончить с войной.

"Я просто думаю, что для кого-либо вести переговоры с Путиным – это колоссальная задача", - добавил он.

Сенатор напомнил, что Соединенные Штаты, как и Россия, являлись одной из сторон Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Украина отказалась от своего ядерного оружия.

"Путин снова отступает от обе﻿﻿щаний своей страны. Не думаю, что можно доверять не соблюдающему слово человеку", - сказал республиканец.

По его словам, Путин будет прилагать все усилия, чтобы найти слабое место в политике безопасности Запада.

"Я лишь обращаю внимание на то, каким крупным проектом будет для любого президента успех в переговорах с этим тираном. И я желаю ему (Трампу – ред.) лучше справиться с этим", - подчеркнул Раундс.

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