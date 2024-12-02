Трампу будет непросто остановить Путина в Украине – сенатор США
Сенатор-республиканец Майк Раундс считает, что Дональду Трампу будет непросто добиться успеха в переговорах с Путиным по поводу завершения российской войны против Украины. Об этом Раундс сказал в интервью ABC, сообщает Укринформ.
"Президента ждет огромная работа, если мы хотим добиться успеха, чтобы остановить Путина… Не думаю, что мы должны обманывать себя, думаю, что господин Путин – тиран", – отметил он, заметив, что иметь дело с российским правителем будет "чрезвычайно сложно".
При этом Раундс похвалил Трампа за желание покончить с войной.
"Я просто думаю, что для кого-либо вести переговоры с Путиным – это колоссальная задача", - добавил он.
Сенатор напомнил, что Соединенные Штаты, как и Россия, являлись одной из сторон Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Украина отказалась от своего ядерного оружия.
"Путин снова отступает от обещаний своей страны. Не думаю, что можно доверять не соблюдающему слово человеку", - сказал республиканец.
По его словам, Путин будет прилагать все усилия, чтобы найти слабое место в политике безопасности Запада.
"Я лишь обращаю внимание на то, каким крупным проектом будет для любого президента успех в переговорах с этим тираном. И я желаю ему (Трампу – ред.) лучше справиться с этим", - подчеркнул Раундс.