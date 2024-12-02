В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать электроэнергию 2 декабря

Сегодня, 2 декабря, в Украине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии, сообщает ЛигаБизнес.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей время применения и объем мер ограничения будут такими:

07:00-08:00 - одна очередь отключений;

08:00-10:00 - две очереди отключений;

10:00-11:00 - одна очередь отключений;

11:00-19:00 - две очереди отключений;

19:00-22:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса с 6:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности.

Причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

В компании обращают внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться и призывают потреблять электроэнергию расчетливо, когда свет возвращается по графику.